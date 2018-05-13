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«Амкар» и «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч 30-го тура РФПЛ
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«Амкар» и «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч 30-го тура РФПЛ 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Амкар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч заключительного тура РФПЛ.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Рязанцев, Гащенков, Гол, Браун Форбс, Баланович.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Комолов, Шаваев, Костюков, Огуде, Эзатохи Афаг, Прокофьев, Гасилин, Бодул.
«Ахмат»: Городов, Родолфо, Плиев, Семёнов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Гиголаев, Швец, Исмаэл Силва, Митришев, Балай.
Запасные: Шепляков, Уциев, Иванов, Кадыров, Бацуев, Бериша, Ахъядов, А. Кадыров, Вье Аблае, Умаев.
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