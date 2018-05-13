Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» назвали убийцей авианосцев

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» способно сделать беззащитным американский флот, это главный «убийца авианосцев» в Тихоокеанском регионе, пишет журнал The Diplomat.

Автор статьи Абрахам Эйт пишет, что раньше Вашингтону приходилось «вести себя сдержанно» по отношению к Пекину из-за китайских противокорабельных баллистических ракет средней дальности «Дунфэн-21Д» (DF-21D), способных уничтожить американский авианосец с расстояния до 1,4 тыс. километров. Это существенно расширило возможности Пекина по патрулированию Южно-Китайского моря. В случае возникновения потенциального конфликта с Китаем «дипломатия авианосцев», примененная по отношению к Северной Корее , вряд ли бы эффективной. Но теперь в регионе могут появиться еще и российские «Кинжалы», передает РИА «Новости» содержание статьи.

По оценке издания, с 2018 года гиперзвуковые ракеты «Кинжал» становятся главной угрозой для американских военных кораблей в АТР.

Он также сравнил «Кинжал» с противокорабельными ракетами «БраМос» — снаряды последней платформы разработаны для поражения крупных кораблей противника. Однако гиперзвуковые ракеты гораздо быстрее и обладают большей массой боевой части.

По оценке эксперта, «Кинжал» способен одним ударом уничтожить даже самый большой корабль противника с расстояния до 2 тыс. километров.

Военное руководство США уже не раз высказывало опасения, что у Вашингтона пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. Кроме того, в СМИ появились сообщения о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты New York Times , в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине 20 века.

В статье The Diplomat говорится, что все это грозит серьезными последствиями не только для американской территории, «досягаемой для российских межконтинентальных баллистических ракет», но также и для ВМС США, «чьи авианосцы и эсминцы в случае конфликта могут оказаться под водой после удара „Кинжалов“.

Российская авиация сможет вести американские боевые корабли с расстояния до 3,5 тыс. километров от морских границ, если самолеты МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами окажутся на Дальнем Востоке, говорится в статье.

Таким образом Россия сможет „закрыть“ большую часть Южно-Китайского моря, где разворачивается борьба между интересами Вашингтона и Пекина и увеличить свое влияние в регионе, заключил эксперт.

Ранее телеканал CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России и США.