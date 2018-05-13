В США сравнили американское и российское гиперзвуковое оружие

Как отмечает автор материала, ранее Пентагон неоднократно утверждал, что Соединённые Штаты отстают в этом вопросе и вряд ли способны отразить удар гиперзвуковых ракет. Телеканал привёл мнение военного эксперта Зои Стэнли-Локман, которая объяснила сложившуюся ситуацию тем, что американцы занимаются «гораздо более сложной задачей», чем русские или китайцы. Она подчеркнула, что неядерные ракеты должны крайне точно поражать небольшие цели, в то время как для ядерных это непринципиально. По мнению специалиста, которого цитирует РИА Новости , США могут опередить конкурентов.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделил 928 млн долларов на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты для ВВС США. Контракт рассчитан до 2023 года.