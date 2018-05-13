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В США сравнили американское и российское гиперзвуковое оружие
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В США сравнили американское и российское гиперзвуковое оружие 

Говорит Москва 1 час назад
Как отмечает автор материала, ранее Пентагон неоднократно утверждал, что Соединённые Штаты отстают в этом вопросе и вряд ли способны отразить удар гиперзвуковых ракет. Телеканал привёл мнение военного эксперта Зои Стэнли-Локман, которая объяснила сложившуюся ситуацию тем, что американцы занимаются «гораздо более сложной задачей», чем русские или китайцы. Она подчеркнула, что неядерные ракеты должны крайне точно поражать небольшие цели, в то время как для ядерных это непринципиально. По мнению специалиста, которого цитирует РИА Новости, США могут опередить конкурентов.
Ранее сообщалось, что Пентагон выделил 928 млн долларов на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты для ВВС США. Контракт рассчитан до 2023 года.
1 марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Среди них ракетный комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник», авиационный ракетный комплекс «Кинжал», а также лазерное оружие. Помимо этого президент России рассказал о гиперзвуковой системе «Авангард».
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