США сравнили свое гиперзвуковое оружие с ракетами РФ и Китая

Как сообщает телеканал CNBC, такой посыл строится на позиционировании «особого» его применения военными США . Эксперты подчеркивают, что Вашингтон при разработке гиперзвукового оружия преследует иные цели, нежели Москва и Пекин.

"Они заявили, что США намерены использовать гиперзвуковые ракеты для доставки обычного оружия, в то время как другие две страны сосредоточены на носителях для ядерных зарядов", — отмечает CNBC.

"Очень часто утверждается, что существует гонка вооружений в гиперзвуковых технологиях и что Соединенные Штаты проигрывают", — приводятся слова содиректора программы ядерной политики в Фонде Карнеги Джеймса Актона. При этом он отмечает, что Соединенные Штаты ведут «разную гонку» с Россией Китаем . Также, по его словам, США имеют более длительный опыт испытаний неядерных боеголовок.

"Усилия США в сфере гиперзвукового оружия заключаются в доставке обычного оружия, в то время как Россия и Китай с большей вероятностью будут использовать гиперзвуковые ракеты для ядерных боеприпасов", — считает старший инженер RAND Corp. Джордж Накузи.

"У стран разные конечные цели", — соглашается аналитик обороны Сингапура Зои Стэнли-Локман, ранее работавшая с Институтом исследований безопасности Европейского союза . Она также отмечает, что неядерные ракеты должны с большой точностью поражать небольшие цели, в то время как для ядерных ракет это не принципиально.

А специалист по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги Джеймс Эктон приводит пример успешного испытания гиперзвуковых планирующих блоков, запущенных на расстояние 4000 километров. В то время, как похожая китайская ракета не пролетела 2000 километров. При этом правда, ничего не говорится о возможностях российского гиперзвукового оружия.