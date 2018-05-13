США сравнили свое гиперзвуковое оружие с ракетами РФ и Китая 

Как сообщает телеканал CNBC, такой посыл строится на позиционировании «особого» его применения военными США. Эксперты подчеркивают, что Вашингтон при разработке гиперзвукового оружия преследует иные цели, нежели Москва и Пекин.
"Они заявили, что США намерены использовать гиперзвуковые ракеты для доставки обычного оружия, в то время как другие две страны сосредоточены на носителях для ядерных зарядов", — отмечает CNBC.
"Очень часто утверждается, что существует гонка вооружений в гиперзвуковых технологиях и что Соединенные Штаты проигрывают", — приводятся слова содиректора программы ядерной политики в Фонде Карнеги Джеймса Актона. При этом он отмечает, что Соединенные Штаты ведут «разную гонку» с Россией и Китаем. Также, по его словам, США имеют более длительный опыт испытаний неядерных боеголовок.
"Усилия США в сфере гиперзвукового оружия заключаются в доставке обычного оружия, в то время как Россия и Китай с большей вероятностью будут использовать гиперзвуковые ракеты для ядерных боеприпасов", — считает старший инженер RAND Corp. Джордж Накузи.
"У стран разные конечные цели", — соглашается аналитик обороны Сингапура Зои Стэнли-Локман, ранее работавшая с Институтом исследований безопасности Европейского союза. Она также отмечает, что неядерные ракеты должны с большой точностью поражать небольшие цели, в то время как для ядерных ракет это не принципиально.
А специалист по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги Джеймс Эктон приводит пример успешного испытания гиперзвуковых планирующих блоков, запущенных на расстояние 4000 километров. В то время, как похожая китайская ракета не пролетела 2000 километров. При этом правда, ничего не говорится о возможностях российского гиперзвукового оружия.
Между тем CNBC признает, что ранее было признано отставание США от России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия. Об этом ранее писал The National Interest, приводя мнение экспертов.