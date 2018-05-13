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В Греции «из-за выхода США из иранской сделки» подорожал бензин
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В Греции «из-за выхода США из иранской сделки» подорожал бензин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 13 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Бензин и дизельное топливо за месяц подорожали в Греции примерно на 10 евроцентов, обозреватели связывают это с намерением США ввести санкции против Ирана.
Сотрудники АЗС говорят, что цены растут ежедневно.
Цена литра 95-го бензина достигла 1,6 евро, на островах бензин стоит около 2 евро. Литр дизтоплива обойдется в 1,38 евро. В столичном регионе Аттика цены на нефтепродукты на 0,2 евро выше, чем в среднем по Греции.
"Последний месяц цены у нас растут ежедневно. За месяц бензин подорожал на 10 евроцентов", — сказал РИА Новости сотрудник одной из АЗС. «Один человек говорит, а весь мир страдает», — добавил он.
На цене нефтепродуктов сказываются и высокие налоги и пошлины — более 60% в стоимости, сотрудники автозаправочных станций требуют от правительства понизить налоги.
"Цены на нефтепродукты выросли сразу после заявлений (президента США Дональда) Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном — примерно на 6-7 евроцентов. До этого рост был незначительным в ожидании его решения", — сказал РИА Новости политический обозреватель одного из телеканалов.
По его словам, санкции неминуемо приведут к росту цен на нефть. При этом Греция значительную часть нефти закупает в Иране на льготных условиях оплаты, и санкции скажутся на ситуации в энергетическом секторе, сказал собеседник агентства.
Нефтепродукты являются главной статьей экспорта Греции, на них приходится почти треть доходов от экспорта. В 2017 году Греция поставила за рубеж топлива, смазочных материалов и полезных ископаемых почти на 9 миллиардов евро при общем объеме экспорта в 28,5 миллиарда евро.
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