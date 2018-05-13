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Пострадавших в ДТП в Крыму детей госпитализировали в реанимацию
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Пострадавших в ДТП в Крыму детей госпитализировали в реанимацию 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Состояние двух детей возрастом 1,7 и 3 года, пострадавших в субботу в ДТП с участием трех автомобилей в Сакском районе Крыма тяжелое, они госпитализированы в реанимационное отделение Евпаторийской городской больницы, сообщили
РИА «Новости»
в пресс-службе республиканского Минздрава.
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Крыму в районе села Молочное в Сакском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Картина произошедшего уточняется.
В Минздраве позже указали, что госпитализировано пять человек — двое взрослых и три ребенка: «Состояние двух детей — возрастом 1,7 лет и три года — тяжелое, они находятся в реанимации Евпаторийской городской больницы. Еще один ребенок 10 лет находится в травматологическом отделении больницы».
В травматологическом отделении той же больницы находятся и двое пострадавших в аварии взрослых, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
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