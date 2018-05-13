В Московской области лось убил трёх человек

Подмосковье лось, выбежавший на трассу, спровоцировал ДТП, жертвами которого стали три человека.

Согласно предварительной информации, в 23:00 мск на 150 км Минского шоссе в Можайске Skoda на полном ходу врезалась в Ford . При этом обе иномарки пытались уйти от столкновения с лосем.

В результате случившегося погибли три человека. Ещё два человека получили травму различной степени тяжести. Пострадало ли животное, не уточняется.