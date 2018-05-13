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В Московской области лось убил трёх человек
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В Московской области лось убил трёх человек 

Свободная пресса 2 часа назад
В Подмосковье лось, выбежавший на трассу, спровоцировал ДТП, жертвами которого стали три человека.
Как передаёт сайт «Российской газеты» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД РФ, трагедия произошла вечером 13 мая.
Согласно предварительной информации, в 23:00 мск на 150 км Минского шоссе в Можайске Skoda на полном ходу врезалась в Ford. При этом обе иномарки пытались уйти от столкновения с лосем.
В результате случившегося погибли три человека. Ещё два человека получили травму различной степени тяжести. Пострадало ли животное, не уточняется.
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