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Китай начал испытания первого авианосца собственной разработки
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Китай начал испытания первого авианосца собственной разработки 

Российская Газета 1 час назад
Китай проводит в городе Даляне ходовые испытания авианосца проекта 001А. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства Синьхуа, «первый построенный нашим государством авианосец 13 мая на рассвете покинул причал и начал ходовые испытания». После принятия на вооружение судно станет вторым кораблем такого класса в китайских ВМС.
Авианосец водоизмещением 70 тысяч тонн пока не имеет официального названия. Пока он известен как корабль проекта 001A. Иногда местные СМИ именуют его «Шаньдун». Корабль построен по подобию первого китайского авианосца «Ляонин».
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