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При взрывах в церквях Индонезии погибли шесть человек
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При взрывах в церквях Индонезии погибли шесть человек 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
В результате взрывов в церквях на индонезийском острове Ява не менее шести человек погибли и 35 получили ранения, информирует РИА Новости. Ранее сообщалось об одной жертве.
Первый взрыв произошел около католической церкви Святой Марии в городе Сурабая в 07:15 по местному времени (05:15 по московскому времени). Последующие два взрыва прогремели с интервалами примерно пять минут: сначала в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро, затем в церкви пятидесятников на улице Арджуно. По словам полицейских, преступники были одеты как прихожане и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.
Сейчас места происшествия оцеплены.
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