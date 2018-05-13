При взрывах в церквях Индонезии погибли шесть человек 

В результате взрывов в церквях на индонезийском острове Ява не менее шести человек погибли и 35 получили ранения, информирует РИА Новости. Ранее сообщалось об одной жертве.
Первый взрыв произошел около католической церкви Святой Марии в городе Сурабая в 07:15 по местному времени (05:15 по московскому времени). Последующие два взрыва прогремели с интервалами примерно пять минут: сначала в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро, затем в церкви пятидесятников на улице Арджуно. По словам полицейских, преступники были одеты как прихожане и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.
Сейчас места происшествия оцеплены.