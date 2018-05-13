Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России и США

В статье отмечается, что ранее американские военные признавали, что Москва и Пекин вырвались вперед в этой области, так как они чаще проводят успешные испытания гиперзвукового оружия. Так, адмирал Гарри Хэррис открыто заявлял, что США отстают от разработок Китая в этой области, а генерал Джон Хайтен признавал, что Америка неспособна отразить удар с использованием гиперзвуковых ракет.

CNBC приводит мнение эксперта в области вооружений Зои Стэнли-Локман, которая уверена, что США занимаются «гораздо более сложной задачей», чем Россия или Китай, так как неядерные ракеты должны с большой точностью поражать маленькие цели, в то время как для ядерных ракет это не принципиально.

США могут быть впереди своих конкурентов, говорится в статье. Так, специалист по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги Джеймс Эктон отмечает, что США давно разрабатывают подобное вооружение, что является преимуществом Вашингтона.

"Например, в рамках самой успешной американской программы гиперзвуковых планирующих блоков ракета была запущена на расстояние в 4 тысячи километров. Подобная китайская ракета не пролетела и 2 тысяч километров", — заявил Эктон.

Ранее стало известно, что Пентагон выделил 928 миллионов долларов на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты для ВВС США. Контракт с компанией Lockheed Martin подразумевает разработку прототипа к 2023 году.

Первого марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.

Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии.

Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.