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Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России и США
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Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России и США 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США не отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия, так как Вашингтон фокусируется на создании неядерных ракет, говорится в материале американского телеканал CNBC.
В статье отмечается, что ранее американские военные признавали, что Москва и Пекин вырвались вперед в этой области, так как они чаще проводят успешные испытания гиперзвукового оружия. Так, адмирал Гарри Хэррис открыто заявлял, что США отстают от разработок Китая в этой области, а генерал Джон Хайтен признавал, что Америка неспособна отразить удар с использованием гиперзвуковых ракет.
CNBC приводит мнение эксперта в области вооружений Зои Стэнли-Локман, которая уверена, что США занимаются «гораздо более сложной задачей», чем Россия или Китай, так как неядерные ракеты должны с большой точностью поражать маленькие цели, в то время как для ядерных ракет это не принципиально.
США могут быть впереди своих конкурентов, говорится в статье. Так, специалист по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги Джеймс Эктон отмечает, что США давно разрабатывают подобное вооружение, что является преимуществом Вашингтона.
"Например, в рамках самой успешной американской программы гиперзвуковых планирующих блоков ракета была запущена на расстояние в 4 тысячи километров. Подобная китайская ракета не пролетела и 2 тысяч километров", — заявил Эктон.
Ранее стало известно, что Пентагон выделил 928 миллионов долларов на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты для ВВС США. Контракт с компанией Lockheed Martin подразумевает разработку прототипа к 2023 году.
Первого марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.
Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии.
Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.
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