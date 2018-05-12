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В Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войск
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В Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войск 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках сбора будут рассмотрены вопросы организации эксплуатации и выхода в ремонт вооружения, военной и специальной техники в соединениях и воинских частях, порядок содержания средств инженерного вооружения в парках.
В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации состоится сбор с должностными лицами по вопросам инженерно-технического обеспечения.
Сбор пройдет с 14 мая на базе межвидового регионального учебного центра (г. Волжский, Волгоградская область).
В рамках сбора будут рассмотрены вопросы организации эксплуатации и выхода в ремонт вооружения, военной и специальной техники в соединениях и воинских частях, порядок содержания средств инженерного вооружения в парках.
В ходе проведения сбора будет продемонстрирована перспективная и стоящая на вооружение военная и специальная техника инженерных войск.
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