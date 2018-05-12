«Балансирование на грани ядерной войны»: США могут выйти из договора о РСМД 

США могут выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующую поправку подготовил Комитет по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США. Она разрешает президенту Соединенных Штатов не исполнять договор РСМД, если Белый дом подтвердит, что его не соблюдает Россия. Об этом сообщила газета The Washington Post. Какова вероятность того, что США выйдут из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности?
Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН «В принципе, это, кажется, опция, которая лежит сегодня на столе у Вашингтоне. Традиционный американский подход. То есть Америка может быть выйдет из этого договора, а может, нет. Она сама еще не решила, там есть много других проблем. Тем более, договор носит бессрочный характер. Делается такой тихий ход и запускается сначала на уровне Палаты представителей, где она может поболтаться неопределенно долго, до конца, скажем, Конгресса 115-го созыва. Может даже пройти в профильный комитет. И в том случае, если сегодня администрация решает, что она уже выйдет из этого договора, то тогда как бы это оформляется, не как произвол администрации, а как воля народа: вот палата внесла, вот сенат внес, а теперь все будет на рассмотрении президента. Возрождается ситуация середины 1970-х годов, в любом случае это гонка вооружений. Это сегодня балансирование на грани ядерной войны».
В марте Владимир Путин представил новые разрабатываемые российские вооружения, в том числе баллистическую ракету «Сармат». В Госдепе посчитали презентацию Путина подтверждением того, что «Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства». В Москве заявляют, что в послании Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под действие РСМД. Какую цель преследуют в Вашингтоне, заявляя, что США могут выйти из договора РСМД?
Андрей Коробков профессор политологии Университета штата Теннесси «Здесь подоплека не столько военная, сколько экономическая. Опять попытка навязать новый виток гонки вооружений с тем, чтобы заставить Россию сделать дополнительные вложения, создать давление на российскую экономику, как это было при Рейгане. То есть это его модель. Особенно, как американские правые считают, сыграла наиболее важную роль в развале СССР в 1991 году. Я думаю, что сейчас, учитывая общую обстановку и учитывая общую логику развития событий, возможны попытки выйти из целого ряда соглашений, в том числе и в военной области. Мы видим, что был нанесен удар в плане ракет средней дальности. А ведь, когда это соглашение подписывалось в 1987 году, оно приветствовалось практически всеми игроками, не только в США и СССР, но и, скажем, в западной Европе. Потому что проблема с этими ракетами состоит в том, что их полетное время составляло три минуты, и не было никакой возможности исправить что-то, если была техническая ошибка. И обе страны их сначала установили, а потом именно европейцы, которые требовали от американцев установки этих ракет, они запаниковали, до них дошло, насколько опасно размещение таких ракет, для них, для их безопасности. И начали давить на американцев, что не дало никакого эффекта, пока не началась перестройка».
Договор РСМД был подписан США и Советским Союзом в 1987 году. Согласно документу, страны обязаны отказаться от использования крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.