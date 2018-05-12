«Балансирование на грани ядерной войны»: США могут выйти из договора о РСМД

США могут выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующую поправку подготовил Комитет по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США . Она разрешает президенту Соединенных Штатов не исполнять договор РСМД, если Белый дом подтвердит, что его не соблюдает Россия . Об этом сообщила газета The Washington Post. Какова вероятность того, что США выйдут из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности? Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН «В принципе, это, кажется, опция, которая лежит сегодня на столе у Вашингтоне. Традиционный американский подход. То есть Америка может быть выйдет из этого договора, а может, нет. Она сама еще не решила, там есть много других проблем. Тем более, договор носит бессрочный характер. Делается такой тихий ход и запускается сначала на уровне Палаты представителей, где она может поболтаться неопределенно долго, до конца, скажем, Конгресса 115-го созыва. Может даже пройти в профильный комитет. И в том случае, если сегодня администрация решает, что она уже выйдет из этого договора, то тогда как бы это оформляется, не как произвол администрации, а как воля народа: вот палата внесла, вот сенат внес, а теперь все будет на рассмотрении президента. Возрождается ситуация середины 1970-х годов, в любом случае это гонка вооружений. Это сегодня балансирование на грани ядерной войны». В марте Владимир Путин представил новые разрабатываемые российские вооружения, в том числе баллистическую ракету «Сармат». В Госдепе посчитали презентацию Путина подтверждением того, что «Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства». В Москве заявляют, что в послании Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под действие РСМД. Какую цель преследуют в Вашингтоне, заявляя, что США могут выйти из договора РСМД? Андрей Коробков профессор политологии Университета штата Теннесси «Здесь подоплека не столько военная, сколько экономическая. Опять попытка навязать новый виток гонки вооружений с тем, чтобы заставить Россию сделать дополнительные вложения, создать давление на российскую экономику, как это было при Рейгане. То есть это его модель. Особенно, как американские правые считают, сыграла наиболее важную роль в развале СССР в 1991 году. Я думаю, что сейчас, учитывая общую обстановку и учитывая общую логику развития событий, возможны попытки выйти из целого ряда соглашений, в том числе и в военной области. Мы видим, что был нанесен удар в плане ракет средней дальности. А ведь, когда это соглашение подписывалось в 1987 году, оно приветствовалось практически всеми игроками, не только в США и СССР, но и, скажем, в западной Европе. Потому что проблема с этими ракетами состоит в том, что их полетное время составляло три минуты, и не было никакой возможности исправить что-то, если была техническая ошибка. И обе страны их сначала установили, а потом именно европейцы, которые требовали от американцев установки этих ракет, они запаниковали, до них дошло, насколько опасно размещение таких ракет, для них, для их безопасности. И начали давить на американцев, что не дало никакого эффекта, пока не началась перестройка». Договор РСМД был подписан США и Советским Союзом в 1987 году. Согласно документу, страны обязаны отказаться от использования крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.