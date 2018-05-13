Ещё
Xiaomi выпустила кварцевые часы по цене одного похода в магазин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лепса развернули на израильской границе
Лепса развернули на израильской границе

Xiaomi выпустила кварцевые часы по цене одного похода в магазин 

360tv.ru 13 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Китайская компания Xiaomi выпустила кварцевые часы за четыре тысячи рублей. Об этом сообщил Giz China на своей странице в Twitter.
Эти часы назвали Xiaomi I8. Это не гаджет, а именно часы. На снимке видно, что у них круглый циферблат, защищенный сапфировым стеклом, хорошо оберегающим от царапин. Есть два варианта — 41 миллиметр весом шесть граммов и диаметром 36 миллиметров и весом 50 граммов.
Часы доступны в пяти расцветках и работают на батарейке до пяти лет. Новинка не боится воды и может погружаться на глубину до 50 метров.
Носимый гаджет подходит для широкого диапазона температур.
Ранее смартфоны Xiaomi обогнали по онлайн‐продажам Apple на два процента. На третьем месте оказался Samsung.
360tv.ru: последние новости
МИД направит ноту украинским властям в связи с задержанием сотрудника РИА «Новости Украина» Samsung Galaxy S8 резко подешевел после выхода нового флагмана Новый спортивно-туристический парк появится в Красноярске
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»372
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост877
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел11
Скрипаль наш: новые подробности отравления25
Трамп избавил Европу от иллюзий14
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург высказался о действиях «Волков» на Крымском мосту
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение