Xiaomi выпустила кварцевые часы по цене одного похода в магазин

Китайская компания Xiaomi выпустила кварцевые часы за четыре тысячи рублей. Об этом сообщил Giz China на своей странице в Twitter.

Эти часы назвали Xiaomi I8. Это не гаджет, а именно часы. На снимке видно, что у них круглый циферблат, защищенный сапфировым стеклом, хорошо оберегающим от царапин. Есть два варианта — 41 миллиметр весом шесть граммов и диаметром 36 миллиметров и весом 50 граммов.

Часы доступны в пяти расцветках и работают на батарейке до пяти лет. Новинка не боится воды и может погружаться на глубину до 50 метров.

Носимый гаджет подходит для широкого диапазона температур.