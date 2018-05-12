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Стало известно о подготовке США к расторжению договора РСМД
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Стало известно о подготовке США к расторжению договора РСМД 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Комитет нижней палаты конгресса США по делам вооруженных сил одобрил меру, которая позволит американскому президенту принять решение о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет SFGate.
Изменения, предложенные Республиканской партией, внесли в проект оборонного бюджета США. Вашингтон сможет отказаться от выполнения своих обязательств по договору, если в Белом доме сочтут, что Россия не полностью соблюдает соглашение, передает РИА «Новости».
Республиканец Майк Галлахер назвал данную меру попыткой США «подтолкнуть Россию к соблюдению» договора об РСМД.
Газета ВЗГЛЯД сообщала ранее, что Россия подозревает США в нарушении нескольких пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Москва заявляла, что США стремятся утаить свои многочисленные нарушения международных соглашений в области контроля над вооружениями.
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