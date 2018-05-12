Авиапраздник в подмосковной Кубинке посетили 35 тыс. человек

КУБИНКА /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Авиационный праздник в подмосковной Кубинке посетили в субботу 35 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили организаторы акции.

"Центр показа авиационной техники (ЦПАТ) им. И. Н. Кожедуба в подмосковной Кубинке отпраздновал 80-летие масштабным авиационным праздником. Его посетили сегодня 35 тыс. человек", — рассказали организаторы акции.

Кроме того, около 300 человек посетили пункты отбора на военную службу по контракту, из них около 100 человек проявили заинтересованность и прошли начальные этапы отбора.

Сегодня на аэродроме Кубинка прошла акция по набору контрактников и выступления музыкальных коллективов. Самым главным событием праздника стала двухчасовая программа полетов четырех авиационных групп России — «Беркутов», «Стрижей», «Русских витязей» и «Соколов России», а также выступления группы «Первый полет» и семикратной чемпионки мира по самолетному спорту Светланы Капаниной.