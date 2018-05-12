Ещё
Авиапраздник в подмосковной Кубинке посетили 35 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиапраздник в подмосковной Кубинке посетили 35 тыс. человек 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Авиационный праздник в подмосковной Кубинке посетили в субботу 35 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили организаторы акции.
"Центр показа авиационной техники (ЦПАТ) им. И. Н. Кожедуба в подмосковной Кубинке отпраздновал 80-летие масштабным авиационным праздником. Его посетили сегодня 35 тыс. человек", — рассказали организаторы акции.
Кроме того, около 300 человек посетили пункты отбора на военную службу по контракту, из них около 100 человек проявили заинтересованность и прошли начальные этапы отбора.
Сегодня на аэродроме Кубинка прошла акция по набору контрактников и выступления музыкальных коллективов. Самым главным событием праздника стала двухчасовая программа полетов четырех авиационных групп России — «Беркутов», «Стрижей», «Русских витязей» и «Соколов России», а также выступления группы «Первый полет» и семикратной чемпионки мира по самолетному спорту Светланы Капаниной.
ТАСС: последние новости
Футболисты "Спартака" Роша и Глушаков не сыграют против "Динамо" Источник: банкир Мгер Варданян станет вице-премьером Армении FT: Мэй и Эрдоган обсудят увеличение товарооборота между Великобританией и Турцией
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову299
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории84
США захотели выйти из еще одного соглашения567
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»93
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой103
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Украина
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение