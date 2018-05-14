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Ищут свидетелей: в Тольятти мотоциклист сбил 14-летнюю девочку на «зебре»
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Ищут свидетелей: в Тольятти мотоциклист сбил 14-летнюю девочку на «зебре» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Правоохранители просят откликнуться свидетелей ДТП, которое произошло в Тольятти на улице Матросова. Здесь возле дома №10 мотоциклист сбил 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.
В результате столкновения ребенок получил травмы. Пострадавшую госпитализировали.
— ДТП произошло в четверг, 10 мая. Убедительно просим жителей, обладающих какой-либо информацией, позвонить в отдел ГИБДД У МВД Тольятти по телефонам: 22-80-05, 22-88-55, 93-60-61 или обратится по адресу: улица Льва Толстого, 39, кабинет № 14, — рассказали в ГИБДД Тольятти.
В обмен правоохранители гарантируют обратившимся конфиденциальность.
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