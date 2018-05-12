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Минобороны России: Ту-95 сопровождали два истребителя F-22 ВВС США
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Минобороны России: Ту-95 сопровождали два истребителя F-22 ВВС США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Интерновости.Ру
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о том, что российские Ту-95 сопровождали два F-22 ВВС США на отдельном участке маршрута, не подходя ближе 100 метров, разъяснил журналистам в субботу.
По его словам, самолеты ВКС РФ в течение 40 минут сопровождали два американских истребителя. Он добавил, что все полеты авиации РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.
Ранее в США заявляли, что два Ту-95 были перехвачены американскими истребителями F-22 в международном воздушном пространстве у побережья штата Аляска.
Как отметил представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотт Миллер, Ту-95 вошли в 200-мильную зону ответственности NORAD над Беринговым морем, однако не пересекали воздушные границы США и Канады.
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