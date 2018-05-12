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Российские Ту-95 сопровождали истребители США на отдельном участке
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Российские Ту-95 сопровождали истребители США на отдельном участке 

News.ru 1 час назад
Российские Ту-95 сопровождали два истребителя F-22 ВВС США на отдельном участке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации, они не подходили на расстояние ближе ста метров.
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