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В Петербург экстренно доставили недоношенного ребенка из Краснодара
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В Петербург экстренно доставили недоношенного ребенка из Краснодара 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Врачи санитарной авиации доставили в Петербург больного младенца из Краснодара. Рейс с грудным ребенком на борту прибыл в Северную столицу 11 мая.
Малыша отвезли в 1-ю городскую больницу, где ему предстоит пройти сложное лечение.
Ребенок появился на свет недоношенным — на 33-й неделе. Медики поставили сразу несколько опасных диагнозов: некротический энтероколит новорожденных, некроз нисходящей ободочной кишки, нарушение ритма сердца и пароксизмальная супревентикулярная тахикардия, церебральная ишемия, синдром угнетения и респираторный дистресс-синдром.
В настоящее время младенец получает всю необходимую медицинскую помощь.
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