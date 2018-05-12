В Петербург экстренно доставили недоношенного ребенка из Краснодара

Врачи санитарной авиации доставили в Петербург больного младенца из Краснодара . Рейс с грудным ребенком на борту прибыл в Северную столицу 11 мая.

Малыша отвезли в 1-ю городскую больницу, где ему предстоит пройти сложное лечение.

Ребенок появился на свет недоношенным — на 33-й неделе. Медики поставили сразу несколько опасных диагнозов: некротический энтероколит новорожденных, некроз нисходящей ободочной кишки, нарушение ритма сердца и пароксизмальная супревентикулярная тахикардия, церебральная ишемия, синдром угнетения и респираторный дистресс-синдром.

В настоящее время младенец получает всю необходимую медицинскую помощь.