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Один человек погиб после столкновения двух грузовиков в Татарстане
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Москвичей предупредили об опасности

Один человек погиб после столкновения двух грузовиков в Татарстане 

Казанский репортер 2 часа назад
После столкновения двух грузовиков на трассе М-7 «Москва-Уфа» в Мамадышском районе Татарстана погиб один из водителей большегрузов. Авария случилась вечером 11 мая. — Как установили сотрудники ГИБДД, 42-летний водитель грузового автомобиля Hino, двигаясь со стороны Уфы в направлении Москвы, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся со следующим впереди автомобилем «КамАЗ», — рассказали в пресс-службе республиканской госавтоинспекции. Известно, что едики боролись за жизнь пострадавшего водитель грузовика Hino, но от полученных травм он умер в автомобиле скорой помощи. Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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