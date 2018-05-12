Один человек погиб после столкновения двух грузовиков в Татарстане 

После столкновения двух грузовиков на трассе М-7 «Москва-Уфа» в Мамадышском районе Татарстана погиб один из водителей большегрузов. Авария случилась вечером 11 мая. — Как установили сотрудники ГИБДД, 42-летний водитель грузового автомобиля Hino, двигаясь со стороны Уфы в направлении Москвы, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся со следующим впереди автомобилем «КамАЗ», — рассказали в пресс-службе республиканской госавтоинспекции. Известно, что едики боролись за жизнь пострадавшего водитель грузовика Hino, но от полученных травм он умер в автомобиле скорой помощи. Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.