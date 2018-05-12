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Американские солдаты учат русский язык с помощью игр
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Американские солдаты учат русский язык с помощью игр 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пентагон готовится к новым расходам. На этот раз — не на вооружение, а на изучение русского языка.
В мае 2018 года Конгресс США объявил, что готов выделить дополнительные средства американской армии на изучение русского языка.
Американские солдаты учат русский язык с помощью игры «Скрабл», которая в России больше известна под названием «Эрудит».
«Спецслужбы, либо вооруженные силы США, национальная гвардия США подготавливают персонал, набирают персонал и обучают его русскому языку», — рассказал политолог Саймон Ципис.
Каким образом знание русского языка может пригодиться военным США? И как Пентагон планирует использовать гражданское население, владеющее русским языком, в борьбе против России? Все подробности в программе «Политический детектив» «Новые „русские“ Пентагона» на телеканале «Звезда» 13 мая в 10.45.
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