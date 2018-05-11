Армия Израиля опубликовала видео удара по ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии

Ранее в израильских вооруженных силах сообщили, что в ночь на четверг авиация страны нанесла удары по Сирии в ответ на огонь с земли. Среди целей оказались десятки объектов иранских формирований «Аль-Кудс». При этом израильские военные сообщили, что предупредили российскую сторону.

В результате удара погибли три человека, пострадали еще двое.

Мнение экспертов

Израильтянам удалось уничтожить «Панцирь-С» потому, что он не был приведен в боевую готовность, в противном случае ракета была бы сбита, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков

"Удар был на 70 ракет, нацеливались они на системы ПВО. Был уничтожен именно «Панцирь-С», это было видно. Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен «Панцирь-С», он не был в боевой готовности", — подчеркнул он.

По его словам, в уничтожении неготового к бою комплекса, экипаж которого находился рядом с установкой, «нет ничего необычного». Аналогичное мнение высказал и военный эксперт Игорь Коротченко

Панцирь-С Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>