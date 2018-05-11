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Австралийская пивоварня сварила пиво для космонавтов
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Австралийская пивоварня сварила пиво для космонавтов 

Hi-News.ru 11 мая 2018
Фото: Hi-News.ru
С тех пор, как мы отправились к звездам, стали космической цивилизацией и продолжаем двигаться в этом направлении, люди смотрели на небо и думали: прекрасно, но как нам взять с собой пивка? Теперь у нас, похоже, есть ответ. Австралийская пивоварня 4 Pines Brewing объединилась с инженерами Saber Astronautics Australia и разработала стаут под названием Vostok Space Beer. Как бутылка, так и само пиво разработаны для употребления в космосе.
Идея дизайна пивной бутылки для условий микрогравитации заключалась в том, чтобы сделать опыт употребления максимально знакомым. Вместо того чтобы выжимать пиво из пакета, астронавты смогут пить его прямо из бутылки, благодаря поверхностному натяжению — оно будет удерживать пиво прилипшим к стеклу — и фитилю, который будет вытягивать пиво со дна бутылки прямо в рот.
Само пиво будет слабогазированным, дабы не вызвать беспорядков на космической станции, но достаточно газированным, чтобы в напитке можно было узнать пиво.
Тем не менее об эффектах употребления пива в космосе еще стоит поговорить. Мы не знаем, как космонавты будут переносить хмель и как пищеварительная система будет справляться с выводом алкоголя. «Пьяные матросы» в космосе могут быть опасными. Кроме того, учитывая стоимость запуска груза в космос, космическое пиво будет несуразно дорогим. Впрочем, на этот счет уже позаботились: ученые из России и Anheuser-Busch проводят эксперименты, чтобы узнать, могут ли хмель и ячмень расти в космосе.
В настоящее время астронавтам NASA запрещено употреблять алкоголь, хотя в 1970-х годах были планы по отправке хереса вместе с питанием астронавтов. С российской стороны ограничений было меньше, и космонавтам даже рекомендовалось время от времени пить коньяк. Ну, для здоровья.
4 Pines смотрит в будущее: однажды на планете появится множество компаний космического туризма. Разумеется, люди захотят насладиться холодненьким пивком на орбите. Нужно быть готовыми.
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