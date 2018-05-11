Из больницы в Черкассах выписали 22 отравившихся школьников

Украины. КИЕВ, 11 мая — РИА Новости . Двадцать два ребенка, которые были госпитализированы после отравления в школе в Черкассах , выписаны из больницы, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава

"Сегодня, 11 мая, 22 ребенка, которые были госпитализированы со школьной линейки в Черкассах, уже дома", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Минздрава, в больнице остаются 32 ребенка и четверо взрослых. «Состояние взрослых и детей удовлетворительное. Вероятно, их выпишут в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 58 человек.