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Из больницы в Черкассах выписали 22 отравившихся школьников
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Из больницы в Черкассах выписали 22 отравившихся школьников 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Двадцать два ребенка, которые были госпитализированы после отравления в школе в Черкассах, выписаны из больницы, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава Украины.
"Сегодня, 11 мая, 22 ребенка, которые были госпитализированы со школьной линейки в Черкассах, уже дома", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным Минздрава, в больнице остаются 32 ребенка и четверо взрослых. «Состояние взрослых и детей удовлетворительное. Вероятно, их выпишут в ближайшее время», — говорится в сообщении.
В Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 58 человек.
Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. На месте побывал премьер Владимир Гройсман, он не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество, однако причины еще выясняют.
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