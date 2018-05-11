Сбербанк оптимизировал потребкредит под поручительство

Сбербанк отказался от потребительского кредита под поручительство физических лиц из-за его невостребованности, сообщили RNS в пресс-службе банка.

«Продукт «Потребительский кредит под поручительство физ. Лиц» был оптимизирован в связи с его невысокой востребованностью», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что некоторые условия продукта были перенесены на кредит без обеспечения. Теперь его максимальный срок составляет 5 лет, а минимальный возраст заемщика — 18 лет.

3 мая Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам и обновил тарифную сетку. Диапазон снижения составил 1—8 п.п. в зависимости от суммы кредита — до 11,9% годовых при кредитовании на сумму от 1 млн руб.