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Сбербанк оптимизировал потребкредит под поручительство
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Сбербанк оптимизировал потребкредит под поручительство 

Rambler News Service 17 минут назад
Фото: Ведомости
Сбербанк отказался от потребительского кредита под поручительство физических лиц из-за его невостребованности, сообщили RNS в пресс-службе банка.
«Продукт «Потребительский кредит под поручительство физ. Лиц» был оптимизирован в связи с его невысокой востребованностью», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что некоторые условия продукта были перенесены на кредит без обеспечения. Теперь его максимальный срок составляет 5 лет, а минимальный возраст заемщика — 18 лет.
3 мая Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам и обновил тарифную сетку. Диапазон снижения составил 1—8 п.п. в зависимости от суммы кредита — до 11,9% годовых при кредитовании на сумму от 1 млн руб.
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