Reuters узнало о готовности CNPC выкупить долю Total в иранском проекте

Китайская госкомпания CNPC готова выкупить долю Total в крупнейшем в мире газовом месторождении «Южный Парс», если французская компания решит выйти из проекта из-за недавно объявленных в отношении Ирана санкций США , передает Reuters со ссылкой на источники. В случае выхода Total из проекта, CNPC может получить долю французской компании в размере 50,1% акций и стать оператором проекта.

Как отмечает агентство, многие нефтегазовые компании, включая японскую Inpex, уже склоняются к отказу от проектов в Иране из-за американских санкций. «CNPC предвидел высокую вероятность пересмотра санкций США», — отметил один из источников.

Неясно, получила ли CNPC одобрение от правительства Китая . Как отмечает агентство, такой шаг может еще больше усугубить напряженные торговые отношения между Пекином и Вашингтоном.

В декабре Reuters сообщал, что в результате сделки, заключенной в июле 2017 г., китайская компания получила возможность выкупить долю Total, в случае ее выхода из проекта.

Сейчас CNPC имеет долю в размере 30% в проекте. Доля Total в проекте составляет 50,1%, доля Petropars, принадлежащей Иранской государственной нефтегазовой компании (NIOC) -19,9%. Китайская компания, управляющая двумя нефтяными месторождениями в Иране, после вхождения в проект потратила на планирование развития месторождения около $20 млн В июле 2017 г. Total и NIOC подписали контракт на освоение 11-го участка крупнейшего в мире газового месторождения «Южный Парс». Ввод проекта в эксплуатацию участка запланирован на 2021 г., ожидаемые объемы добычи — до 20,7 млрд куб. м газа, или до 146 млн барр. н. э., в год, включая газовый конденсат. Согласно контракту газ будут поставлять на внутренний рынок Ирана. Общая стоимость проекта оценивается в $4,8 млрд, писал Bloomberg со ссылкой на управляющего директора NIOC Али Кардора. Контракт рассчитан на 20 лет. Подписанный с Total контракт стал первым с момента снятия международных санкций газовым проектом Ирана, в котором участвуют иностранные партнеры.

«Южный Парс» — одно из крупнейших нефтегазоносных месторождений в мире. Подтвержденные запасы газа (2016 г.) — 14,2 трлн куб. м. Добыча в 2016 г. — 40 млрд куб. м газа. Суммарные запасы Ирана — 33,5 трлн куб. м (18% от общемировых).