«Русал»: прогнозы о деятельности компании ненадежны

Руководство "Русала" заявило, что прогнозы о деятельности компании ненадежны и могут утратить актуальность в связи с санкциями США . Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на финансовый отчете компании за первый квартал текущего года.

Уточняется, что санкции с высокой вероятностью нанесут компании материальный ущерб.

"Главной целью компании остается продолжение операций и защита интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров", — заявили в компании.