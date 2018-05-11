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«Русал»: прогнозы о деятельности компании ненадежны
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«Русал»: прогнозы о деятельности компании ненадежны 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Руководство "Русала" заявило, что прогнозы о деятельности компании ненадежны и могут утратить актуальность в связи с санкциями США. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на финансовый отчете компании за первый квартал текущего года.
Уточняется, что санкции с высокой вероятностью нанесут компании материальный ущерб.
"Главной целью компании остается продолжение операций и защита интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров", — заявили в компании.
Ранее сообщалось, что министерство финансов Соединенных Штатов продлило срок, отведенный инвесторам для прекращения деловых отношений или владения активами Rusal, En+, Gaz.
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