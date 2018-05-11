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Более 400 тюменцев заявились на Всероссийский день посадки леса
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Более 400 тюменцев заявились на Всероссийский день посадки леса 

Уральский меридиан 11 мая 2018
Фото: Уральский меридиан
На участие в акции «Всероссийский день посадки леса» заявки подали свыше 400 тюменцев. Мероприятие пройдет 19 мая на территории всех лесничеств Тюменской области. Акция приурочена к Году волонтера в России.
«Для безопасности участников территория будет обработана от клещей. Всех участников ждет заряд положительных эмоций, свежий воздух, а также горячий чай и настоящая полевая кухня», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Департамента лесного комплекса Тюменской области.
В мероприятии поучаствовать могут все желающие тюменцы и жители области. Для этого достаточно до 16 мая направить заявку на электронный адрес: ohrana-72@mail.ru.
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