Более 400 тюменцев заявились на Всероссийский день посадки леса

На участие в акции «Всероссийский день посадки леса» заявки подали свыше 400 тюменцев. Мероприятие пройдет 19 мая на территории всех лесничеств Тюменской области . Акция приурочена к Году волонтера в России

«Для безопасности участников территория будет обработана от клещей. Всех участников ждет заряд положительных эмоций, свежий воздух, а также горячий чай и настоящая полевая кухня», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Департамента лесного комплекса Тюменской области.

В мероприятии поучаствовать могут все желающие тюменцы и жители области. Для этого достаточно до 16 мая направить заявку на электронный адрес: ohrana-72@mail.ru.