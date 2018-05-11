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Ракетное наследство Каддафи: комплекс «Скад» замечен в Ливии
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Ракетное наследство Каддафи: комплекс «Скад» замечен в Ливии 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в свое время Ливия приобрела у СССР несколько десятков таких пусковых установок и сотни ракет к ним. Однако санкции против страны, действовавшие в 1992-2003 гг., нанесли серьезный удар по многим сложным системам вооружений — были большие проблемы с поддерживанием их в боеспособном состоянии на фоне резкого падения финансирования армии, прекращения поставок запчастей и оказания помощи иностранными специалистами.
"После снятия санкций с Ливии в 2003 г. руководство этой страны вело переговоры с США по поводу уничтожения всех «Скадов», правда, они не привели к каким-либо результатам.
В 2011 г. на вооружении оставалось совсем небольшое количество этих систем. Тем не менее, после начала гражданской войны и иностранной интервенции, авиация НАТО начала охоту за ливийскими «Эльбрусами». Несмотря на это местные ракетчики через несколько месяцев после начала бомбардировок в августе 2011 г. все-таки смогли осуществить пару пусков ракет. Хотя на ход войны это уже никак не повиляло.
После гибели Каддафи победившие группировки нашли некоторое количество пусковых установок и ракет, но, по всей видимости, все они были в нерабочем состоянии. Есть предположение, что в ходе бомбежек были уничтожены запасы ракетного топлива, также возникли проблемы с наличием подготовленных расчетов. Это привело к тому, что фактов применения данных ракетных комплексов после 2011-го года зафиксировано не было. Поэтому показанная на днях установка, по всей видимости, никогда не сможет быть применена в реальных боевых действиях", — отмечает Лямин.
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