Ещё
В Петербурге могут запретить сдавать неблагоустроенные жилые комплексы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге могут запретить сдавать неблагоустроенные жилые комплексы 

АиФ Санкт-Петербург 29 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге застройщикам запретят сдавать в эскплуатацию неблагоустроенные жилые комплексы.
Глава городского Госстройнадзора Евгений Ким поручил подчиненным подготовить соответствующий документ. Застройщики должны будут своевременно облагораживать территорию. Пока не сообщается, когда указ вступит в силу. Если девелопер перенесет срок благоустройства, ему направят предостережение.
Подрядчики теперь будут обязаны вовремя проложить рядом с домом дороги и тротуары, установить игровые и спортивные площадки, а также озеленить территорию.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Каким видит мир поколение Z? Психолог - об интересах современной молодежи Депутат Цивилев предложил разрешить жарить шашлыки в парках и скверах В мае с Невского проспекта уберут часть проводов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией251
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову237
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»42
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать257
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200829
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение