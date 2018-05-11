В Петербурге могут запретить сдавать неблагоустроенные жилые комплексы

Санкт-Петербурге застройщикам запретят сдавать в эскплуатацию неблагоустроенные жилые комплексы.

Глава городского Госстройнадзора Евгений Ким поручил подчиненным подготовить соответствующий документ. Застройщики должны будут своевременно облагораживать территорию. Пока не сообщается, когда указ вступит в силу. Если девелопер перенесет срок благоустройства, ему направят предостережение.

Подрядчики теперь будут обязаны вовремя проложить рядом с домом дороги и тротуары, установить игровые и спортивные площадки, а также озеленить территорию.