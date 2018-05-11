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«Русал» назвал любые прогнозы развития компании ненадежными из-за санкций США
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«Русал» назвал любые прогнозы развития компании ненадежными из-за санкций США 

Rambler News Service 1 час назад
Алюминиевая компания «Русал», в отношении которой были введены новые санкции США, в сложившихся условиях назвала любой возможный прогноз развития компании ненадежным и имеющим возможность утратить актуальность, следует из отчета компании.
«Текущая ситуация на рынке в значительной степени зависит от санкций США, введенных 6 апреля 2018 года. В нынешних обстоятельствах любой прогноз или прогноз, сделанный ранее, должен считаться ненадежным и может потерять актуальность из-за текущих событий на рынке в этот период», — говорится в документе.
В отчете отмечается, что санкции США с высокой вероятностью нанесут компании ущерб для ее бизнеса. «Основное внимание компания уделяет поддержанию своей деятельности и защите интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров. Долгосрочные последствия санкций, а также угроза введения дополнительных санкций в будущем определить трудно», — отмечает компания.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал». Из-за попадания «Русала» в SDN list аналитики опасались возможности технического дефолта компании.
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