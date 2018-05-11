«Русал» назвал любые прогнозы развития компании ненадежными из-за санкций США

Алюминиевая компания «Русал» , в отношении которой были введены новые санкции США , в сложившихся условиях назвала любой возможный прогноз развития компании ненадежным и имеющим возможность утратить актуальность, следует из отчета компании.

«Текущая ситуация на рынке в значительной степени зависит от санкций США, введенных 6 апреля 2018 года. В нынешних обстоятельствах любой прогноз или прогноз, сделанный ранее, должен считаться ненадежным и может потерять актуальность из-за текущих событий на рынке в этот период», — говорится в документе.

В отчете отмечается, что санкции США с высокой вероятностью нанесут компании ущерб для ее бизнеса. «Основное внимание компания уделяет поддержанию своей деятельности и защите интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров. Долгосрочные последствия санкций, а также угроза введения дополнительных санкций в будущем определить трудно», — отмечает компания.