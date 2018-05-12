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На трассе под Волгоградом молодой водитель отправил в больницу четырех человек
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На трассе под Волгоградом молодой водитель отправил в больницу четырех человек 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
На федеральной трассе молодой автомобилист, возвращавшийся в Волгоград из столицы, вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку. Четверо участников аварии оказались в больнице.
— Накануне вечером водитель на машине «Газ» ехал по трассе «Тамбов — Волгоград — Астрахань». 21 — летний водитель бросился на обгон и, не успев вернуться на свою полосу, врезался в машину «Nissan».
После серьезного удара в больницу уехали водители иномарки. Помощь медиков понадобилась 28 — летнему, 27 — летнему и 23 — летнему пассажирам.
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