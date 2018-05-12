На трассе под Волгоградом молодой водитель отправил в больницу четырех человек

На федеральной трассе молодой автомобилист, возвращавшийся в Волгоград из столицы, вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку. Четверо участников аварии оказались в больнице. — Накануне вечером водитель на машине «Газ» ехал по трассе « Тамбов — Волгоград — Астрахань ». 21 — летний водитель бросился на обгон и, не успев вернуться на свою полосу, врезался в машину «Nissan». После серьезного удара в больницу уехали водители иномарки. Помощь медиков понадобилась 28 — летнему, 27 — летнему и 23 — летнему пассажирам.