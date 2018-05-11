Эксперт оценил финалистов «Евровидения»

ЛИССАБОН , 11 мая — РИА Новости . Финалисты международного песенного конкурса «Евровидение» — это очень сильные артисты, невозможно предугадать, кто станет победителем в этом году, заявил журналистам главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта

"Сейчас все неочевидно. Конкурс достаточно сильный по материалу, исполнители более чем сильные. У них всех есть перспектива вырасти в больших артистов, если они таковыми еще не являются", — сказал Аксюта.