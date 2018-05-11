Эксперт оценил финалистов «Евровидения» 

ЛИССАБОН, 11 мая — РИА Новости. Финалисты международного песенного конкурса «Евровидение» — это очень сильные артисты, невозможно предугадать, кто станет победителем в этом году, заявил журналистам главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Второй полуфинал «Евровидения» состоялся в Лиссабоне в четверг. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Представительнице России Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.
"Сейчас все неочевидно. Конкурс достаточно сильный по материалу, исполнители более чем сильные. У них всех есть перспектива вырасти в больших артистов, если они таковыми еще не являются", — сказал Аксюта.