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Эксперт оценил финалистов «Евровидения»
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Эксперт оценил финалистов «Евровидения» 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛИССАБОН, 11 мая — РИА Новости. Финалисты международного песенного конкурса «Евровидение» — это очень сильные артисты, невозможно предугадать, кто станет победителем в этом году, заявил журналистам главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Второй полуфинал «Евровидения» состоялся в Лиссабоне в четверг. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Представительнице России Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.
"Сейчас все неочевидно. Конкурс достаточно сильный по материалу, исполнители более чем сильные. У них всех есть перспектива вырасти в больших артистов, если они таковыми еще не являются", — сказал Аксюта.
По итогам первого полуфинала в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии.
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