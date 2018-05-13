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Фестиваль тюнинга и уличной культуры прошел в Нижнем Новгороде
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Фестиваль тюнинга и уличной культуры прошел в Нижнем Новгороде 

В городе N 13 мая 2018
Фото: В городе N
Большой фестиваль тюнинга и уличной культуры SPECTROL TURBO FEST состоялся на нижегородском стадионе «Труд» вчера, 12 мая. Об этом организаторы сообщают в соцсети.
Нижегородцы смогли стать свидетелями уникального чемпионата по автотюнингу и увидеть обычные машины в нестандартном оформлении. Также гостей фестиваля ждал конкурс по автозвуку, дрифт-такси на болидах, экстремальное стантрайдинг шоу, танцевальные баттлы и множество других развлечений. Для самых юных посетителей работали детские зоны с аниматорами.
Напомним, первый этап Чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам пройдет на трассе «Нижегородское кольцо» 19 мая.
Фото: vk.com
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