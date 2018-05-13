Фестиваль тюнинга и уличной культуры прошел в Нижнем Новгороде

Большой фестиваль тюнинга и уличной культуры SPECTROL TURBO FEST состоялся на нижегородском стадионе «Труд» вчера, 12 мая. Об этом организаторы сообщают в соцсети.

Нижегородцы смогли стать свидетелями уникального чемпионата по автотюнингу и увидеть обычные машины в нестандартном оформлении. Также гостей фестиваля ждал конкурс по автозвуку, дрифт-такси на болидах, экстремальное стантрайдинг шоу, танцевальные баттлы и множество других развлечений. Для самых юных посетителей работали детские зоны с аниматорами.

Напомним, первый этап Чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам пройдет на трассе «Нижегородское кольцо» 19 мая.

Фото: vk.com