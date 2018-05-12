Появилось фото «любезной» слежки российского фрегата за американским авианосцем

Британский телеканал ITV опубликовал фотографию, на которой запечатлен российский ракетный фрегат « Ярослав Мудрый », наблюдающий за действиями американского авианосца « Гарри Трумэн » в Средиземном море.

Фото было сделано журналистами телеканала, которые находились на борту авианосца США . По их словам, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, американские и российские моряки регулярно обмениваются по радиосвязи сообщениями по протоколам, утвержденным еще в годы холодной войны. К российскому кораблю обращаются по номеру 777, который написан на его борту.

Как отмечает ITV, «Ярослав Мудрый» уже не первый раз наблюдает за «Гарри Трумэном». Так, два года назад один из кораблей группы американского авианосца пересек курс движения «Ярослава Мудрого» — тогда командование США посчитало, что российский корабль пошел на опасное сближение, пытаясь помешать действиям авианосной группы.

На это раз российский фрегат ведет себя «очень мило и любезно», пояснило американское командование журналистам.