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Военные из Мьянмы рассказали «звезде», почему русское оружие лучшее в мире
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Военные из Мьянмы рассказали «звезде», почему русское оружие лучшее в мире 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном вооруженным силам Мьянмы, военные этой страны рассказали о том, что они думают о российском оружии.
Военные Мьянмы рассказали об оружии ПВО, вертолетах Ми-17 и бронетехники.
«Мы уверенно можем сказать, что российское оружие ПВО — лучшее в мире», — рассказал Майор Аунг Кант Зав.
Разговор шел рядом с военнослужащими с ПЗРК «Верба» в руках. В свою очередь по словам командира эскадрильи Ми-17 мьянманских ВВС рассказал о своем опыте управления американских и российских вертолетов и сравнил эти машины.
«Раньше летал на американском Bell-205. Проблема в том, что у американца был слабый двигатель, поэтому очень тяжело и очень медленно проходил отрыв от земли, а на Ми-17 стоят два двигателя, они мощнее, поэтому здесь я взлетаю куда быстрее. В бою это имеет большое значение», — рассказал военный.
На вооружении ВВС Мьянмы в данный момент стоит 11 вертолетов Ми-17, 3 учебно-тренировочных самолета Як-130, 10 истребителей МиГ-29.
Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.
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