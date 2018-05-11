Военные из Мьянмы рассказали «звезде», почему русское оружие лучшее в мире

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном вооруженным силам Мьянмы , военные этой страны рассказали о том, что они думают о российском оружии.

Военные Мьянмы рассказали об оружии ПВО, вертолетах Ми-17 и бронетехники.

«Мы уверенно можем сказать, что российское оружие ПВО — лучшее в мире», — рассказал Майор Аунг Кант Зав.

Разговор шел рядом с военнослужащими с ПЗРК «Верба» в руках. В свою очередь по словам командира эскадрильи Ми-17 мьянманских ВВС рассказал о своем опыте управления американских и российских вертолетов и сравнил эти машины.

«Раньше летал на американском Bell-205. Проблема в том, что у американца был слабый двигатель, поэтому очень тяжело и очень медленно проходил отрыв от земли, а на Ми-17 стоят два двигателя, они мощнее, поэтому здесь я взлетаю куда быстрее. В бою это имеет большое значение», — рассказал военный.

На вооружении ВВС Мьянмы в данный момент стоит 11 вертолетов Ми-17, 3 учебно-тренировочных самолета Як-130, 10 истребителей МиГ-29.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.