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Более 65% бумажной продукции США было переработано в прошлом году
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Более 65% бумажной продукции США было переработано в прошлом году 

ИнформУпак 52 минуты назад
Годом ранее эта цифра составляла 67,2%. К 2020 году целлюлозно-бумажная отрасль США намерена перерабатывать до 70% произведенной бумажной продукции.
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