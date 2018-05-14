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В Томской области определены победители регионального этапа детского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
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В Томской области определены победители регионального этапа детского конкурса «Полицейский Дядя Степа» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В Управлении МВД России по Томской области состоялось подведение итогов отборочного этапа Всероссийского детского конкурса «Полицейский дядя Стёпа».
Участникам конкурса предлагалось создать тематические поделки, посвященные сотрудникам правопорядка времен Российской Империи и до наших дней. В адрес УМВД России по Томской области поступило более 40 работ, посвященных стражам порядка.
При изготовлении поделок ребята использовали пластилин, картон, ткань и цветную бумагу.
Жюри, в состав которого вошли сотрудники Управления МВД России по Томской области и члены Общественного совета, определило три лучшие поделки. Члены комиссии отметили оригинальность исполнения поделок, талант и старания авторов.
Победители регионального этапа представят Томскую область на Всероссийском конкурсе «Полицейский дядя Степа». В преддверии Дня защиты ребята будут отмечены наградами.
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