В Томской области определены победители регионального этапа детского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Участникам конкурса предлагалось создать тематические поделки, посвященные сотрудникам правопорядка времен Российской Империи и до наших дней. В адрес УМВД России по Томской области поступило более 40 работ, посвященных стражам порядка.

При изготовлении поделок ребята использовали пластилин, картон, ткань и цветную бумагу.

Жюри, в состав которого вошли сотрудники Управления МВД России по Томской области и члены Общественного совета, определило три лучшие поделки. Члены комиссии отметили оригинальность исполнения поделок, талант и старания авторов.

Победители регионального этапа представят Томскую область на Всероссийском конкурсе «Полицейский дядя Степа». В преддверии Дня защиты ребята будут отмечены наградами.