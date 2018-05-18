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В Нарьян-Маре торжественно наградили победителей отборочного этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»
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Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»

В Нарьян-Маре торжественно наградили победителей отборочного этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 12 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Сегодня в Управлении МВД России по Ненецкому автономному округу состоялось торжественное награждение победителей отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», посвященного 300-летию российской полиции.
Участники регионального конкурса от 6 до 14 лет изготовили тематические поделки, посвященные сотрудникам правопорядка от времен российской империи и до наших дней, используя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон и другие.
Победу в конкурсе одержала 9-летняя Марина Вокуева с работой «Полицейский царской России», второе место у Руслана Воложанина, 8 лет, за работу «Дядя Стёпа и дети», а третье место занял 8-летний Антон Жбанников с поделкой «Полицейский Дядя Стёпа на посту». В этом году конкурсная комиссия, с трудом выбрав победителей, решила ввести номинацию «Приз зрительских симпатий», наградив еще двух участников — Рочеву Дарину и Рочева Артёма.
Электронные изображения творческих поделок победителей направлены в МВД России для участия в финальном этапе конкурса, который состоится в преддверии Дня защиты детей.
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