В Нарьян-Маре торжественно наградили победителей отборочного этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»

Участники регионального конкурса от 6 до 14 лет изготовили тематические поделки, посвященные сотрудникам правопорядка от времен российской империи и до наших дней, используя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон и другие.

Победу в конкурсе одержала 9-летняя Марина Вокуева с работой «Полицейский царской России», второе место у Руслана Воложанина, 8 лет, за работу «Дядя Стёпа и дети», а третье место занял 8-летний Антон Жбанников с поделкой «Полицейский Дядя Стёпа на посту». В этом году конкурсная комиссия, с трудом выбрав победителей, решила ввести номинацию «Приз зрительских симпатий», наградив еще двух участников — Рочеву Дарину и Рочева Артёма.

Электронные изображения творческих поделок победителей направлены в МВД России для участия в финальном этапе конкурса, который состоится в преддверии Дня защиты детей.