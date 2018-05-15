В Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа»

15 мая в ГУ МВД России по Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», приуроченного к Международному Дню защиты детей. Победителей конкурса определяла специально созданная комиссия, в состав которой вошли руководители подразделений подмосковного главка МВД и представители Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области.

Ребятам в возрастной категории от 6 до 14 лет предлагалось изготовить тематические поделки, посвященные любимым российским мультипликационным героям — сотрудникам органов внутренних дел, используя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон, учитывая приближающийся 300-летний юбилей российской полиции.

Мероприятие проводилось в период с 25 апреля по 10 мая. В конкурсе приняли участие более 730 детей, которые предоставили для оценки районных жюри 659 работ. На региональный этап конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» из территориальных органов МВД России на районном уровне поступило 56 поделок и игрушек.

Лучшими признаны работы следующих авторов:

Работы финалистов будут представлять Московскую область на федеральном этапе конкурса, победители которого будут определены в канун Дня Защиты детей.