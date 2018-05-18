На Камчатке подведены итоги конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»

В этом году конкурс приурочен к празднованию 300-летия российской полиции . По условиям конкурса дети от 6 до 14 лет, используя различные материалы должны были изготовить тематические поделки, посвященные сотрудникам органов внутренних дел от времен Российской Империи до наших дней. Фотографии лучших работ направлены в Москву для участия в финальном этапе конкурса, по итогам которого путем онлайн голосования будут выбраны победители.

В этом году конкурс отмечает пятилетие. В честь этого события 1 июня в Москве откроется выставка детских работ. Дядя Степа второклассника Кирилла Неймана из Вилючинска представит Камчатский край . Именно он стал победителем регионального этапа в своей возрастной категории 6 — 10 лет. Второе место жюри присудило коллективу объединения «Лоскуток», третье — Худякову Дмитрию из Вилючинска.

В возрастной категории 11 — 14 лет лучшими стали Приходько Михаил, Маинева Виктория из Мильково и Таксатова Лиза из Вилючинска.

По условиям конкурса фотографии работ направлены в Москву для участия в финальном этапе. Победители на региональном уровне будут награждены в преддверии Дня защиты детей.