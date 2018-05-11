«Русал» увеличил выручку на 19,5% в I квартале

Москва , 11 мая — «Вести. Экономика». Выручка "Русала" в I квартале 2018 года увеличилась на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $2,744 млрд, сообщается в отчете компании.

Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Выручка увеличилась на фоне роста на Лондонской бирже металлов цены на алюминий на 16,7% до $2,159 тыс. за тонну, пояснил «Русал».

Прибыль компании в январе-марте составила $544 млн по сравнению с $187 млн за аналогичный период 2017 года.

Скорректированная EBITDA в I квартале выросла на 20,4% и достигла $572 млн Объем производства алюминия в январе-марте сократился на 1,5% в годовом выражении и составил 931 тыс. тонн, заявила компания.

Как сообщали «Вести. Экономика», в апреле Минфин США опубликовал санкционный список, в который вошли 24 российских чиновника и предпринимателя, а также 14 российских компаний. В том числе в санкционный список был внесен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал» и En+

В конце апреля Дерипаска согласился сократить долю в En+ Group до уровня ниже 50% и выйти из совета директоров компании.

В отчете за I квартал «Русал» заявил, что предыдущие прогнозы являются ненадежными в связи с санкциями управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

"Текущая ситуация на рынке в значительной степени зависит от санкций OFAC, введенных 6 апреля 2018 года. В нынешних обстоятельствах прогнозы, сделанные ранее, должны считаться ненадежными и могут стать неактуальными из-за текущих событий на рынке в этот период времени", — предупредил алюминиевый гигант.

"В то время как компания проводит дальнейшую оценку влияния санкций OFAC на группу, текущая оценка компании по-прежнему остается такой же, как указано в заявлении компании от 9 апреля 2018 года", — сообщил «Русал». — Весьма вероятно, что влияние [санкций] может быть существенно неблагоприятным для бизнеса".

"Основное внимание компании уделяется поддержанию ее деятельности и защите интересов всех ее кредиторов, инвесторов и акционеров", — подчеркнул «Русал».

9 апреля компания предупредила, что введенные санкции могут привести к техническим дефолтам по ряду ее кредитных обязательств. При этом «Русал» намерен исполнять все свои существующие обязательства.