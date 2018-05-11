Ещё
«Русал» увеличил выручку на 19,5% в I квартале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Русал» увеличил выручку на 19,5% в I квартале 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 11 мая — «Вести. Экономика». Выручка "Русала" в I квартале 2018 года увеличилась на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $2,744 млрд, сообщается в отчете компании.
Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Выручка увеличилась на фоне роста на Лондонской бирже металлов цены на алюминий на 16,7% до $2,159 тыс. за тонну, пояснил «Русал».
Прибыль компании в январе-марте составила $544 млн по сравнению с $187 млн за аналогичный период 2017 года.
Скорректированная EBITDA в I квартале выросла на 20,4% и достигла $572 млн  Объем производства алюминия в январе-марте сократился на 1,5% в годовом выражении и составил 931 тыс. тонн, заявила компания.
Как сообщали «Вести. Экономика», в апреле Минфин США опубликовал санкционный список, в который вошли 24 российских чиновника и предпринимателя, а также 14 российских компаний. В том числе в санкционный список был внесен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал» и En+.
В конце апреля Дерипаска согласился сократить долю в En+ Group до уровня ниже 50% и выйти из совета директоров компании.
В отчете за I квартал «Русал» заявил, что предыдущие прогнозы являются ненадежными в связи с санкциями управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
"Текущая ситуация на рынке в значительной степени зависит от санкций OFAC, введенных 6 апреля 2018 года. В нынешних обстоятельствах прогнозы, сделанные ранее, должны считаться ненадежными и могут стать неактуальными из-за текущих событий на рынке в этот период времени", — предупредил алюминиевый гигант.
"В то время как компания проводит дальнейшую оценку влияния санкций OFAC на группу, текущая оценка компании по-прежнему остается такой же, как указано в заявлении компании от 9 апреля 2018 года", — сообщил «Русал». — Весьма вероятно, что влияние [санкций] может быть существенно неблагоприятным для бизнеса".
"Основное внимание компании уделяется поддержанию ее деятельности и защите интересов всех ее кредиторов, инвесторов и акционеров", — подчеркнул «Русал».
9 апреля компания предупредила, что введенные санкции могут привести к техническим дефолтам по ряду ее кредитных обязательств. При этом «Русал» намерен исполнять все свои существующие обязательства.
Вести Экономика: последние новости
5 фильмов о войне: прообразы легендарных героев Китай увеличит торговлю с РФ на 20% до $100 млрд Минсельхоз: посевная идет медленнее, чем в 2017 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»634
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»513
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине180
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции292
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1725
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
02:50
В США назвали уникальное оружие России
Оружие
00:48
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Ближний Восток Армия
03:14
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение