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В Самаре начали продавать садово-дачные транспортные карты
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В Самаре начали продавать садово-дачные транспортные карты 

Волга Ньюс 44 минуты назад
Фото: Самарская газета
Две тысячи карт переданы для продажи в кассах Самарского метрополитена, 1,5 тыс. штук будут продавать в офисах ООО «Транспортная карта», еще четыре тыс. — в отделениях Почты России по городу, 2,5 тыс. — резервная партия.
Старт продаж с момента поступления новой партии был организован уже с 9:00 по адресам: ул. А. Толстого, 135 и ул. М. Тореза, 67А.
После 14:00 11 мая началась реализация в пунктах продажи метрополитена. А с 12 мая карты можно будет приобрести в отделениях Почты России.
Как сообщают в администрации города, «Электронный проездной» для дачников — новшество этого года. Решение внедрить систему учета и безналичной оплаты проезда было принято впервые для удобства пассажиров — владельцев социальной карты жителя Самарской области. По итогам первых дней перевозок 1 и 2 мая департаментом транспорта администрации Самары был отмечен повышенный спрос на этот вид карт, поскольку их использование более удобно и выгодно. Подробная информация о преимуществах «Электронного проездного», механизме использования, стоимости карты и проезда размещена на официальном сайте администрации Самары.
Для тех, кто еще не успел приобрести садово-дачные транспортные карты, до 13 мая проезд можно осуществить по льготному тарифу. Для этого требуется предъявить пенсионное удостоверение и/или социальную карту жителя Самарской области.
Начиная с 16 мая пассажирам для льготного проезда необходимо будет иметь при себе приобретенную садово-дачную карту.
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