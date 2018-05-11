Американские СМИ восхитились грозным оружием России

У высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» нет аналогов в мире, признал автор статьи, опубликованной в американском журнале The National Interest

По его словам, ни одна другая страна не располагает баллистической ракетой воздушного пуска. Он также уточнил, что эта ракета «способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват». При этом эксперт отметил, что ее нельзя считать гиперзвуковым оружием, поскольку она не оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

В заключение аналитик назвал «Кинжал» грозным оружием.

«Кинжал», впервые представленный президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года, представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

Десять МиГ-31 с ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве. «Кинжалы» были продемонстрированы на параде Победы, прошедшем в Москве 9 мая.