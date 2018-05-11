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Американские СМИ восхитились грозным оружием России
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Американские СМИ восхитились грозным оружием России 

Ридус 58 минут назад
У высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» нет аналогов в мире, признал автор статьи, опубликованной в американском журнале The National Interest.
По его словам, ни одна другая страна не располагает баллистической ракетой воздушного пуска. Он также уточнил, что эта ракета «способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват». При этом эксперт отметил, что ее нельзя считать гиперзвуковым оружием, поскольку она не оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
В заключение аналитик назвал «Кинжал» грозным оружием.
«Кинжал», впервые представленный президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года, представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.
Десять МиГ-31 с ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве. «Кинжалы» были продемонстрированы на параде Победы, прошедшем в Москве 9 мая.
Пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был запечатлен на видео, а замминистра обороны РФ назвал ракеты «Кинжал» убийцами авианосцев.
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