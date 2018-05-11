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В Екатеринбурге соберутся представители кризисных центров для мам с детьми 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. 14-16 мая 2018 года в Екатеринбурге в рамках конференции «Сохраним семью для ребенка!» будет проходить встреча представителей кризисных центров и приютов для женщин с детьми из 35 регионов России, Белоруссии и Казахстана, сообщается на сайте благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Цель мероприятия — объединить усилия, организовать сотрудничество и обмен опытом специалистов, которые помогают семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
По словам руководителя благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, в России каждый год около 4 тысяч родителей отказываются от детей, 40 тысяч лишаются родительских прав, но в большинстве случаев семьям можно было бы помочь и дети не оказались бы в детском доме.
"У нашего фонда есть приют «Теплый дом», который принимает мам с малышами, оставшихся без поддержки родственников и крыши над головой. Психолог, юрист, социальный работник оказывают женщинам комплексную помощь, помогая им справиться со сложной ситуацией и вернуться к самостоятельной жизни вместе с ребенком. 90% выпускниц нашего приюта благополучно растят своих детей", — отметила она.
Еще одной темой конференции станет профилактика семейного неблагополучия и домашнего насилия. Участники обсудят психологические техники оказания скорой помощи людям, пережившим тяжелые события. Специалисты также расскажут об опыте привлечения волонтеров и финансирования, о работе со СМИ.
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