В Екатеринбурге соберутся представители кризисных центров для мам с детьми

Белоруссии и МОСКВА , 11 мая — РИА Новости . 14-16 мая 2018 года в Екатеринбурге в рамках конференции «Сохраним семью для ребенка!» будет проходить встреча представителей кризисных центров и приютов для женщин с детьми из 35 регионов России Казахстана , сообщается на сайте благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Цель мероприятия — объединить усилия, организовать сотрудничество и обмен опытом специалистов, которые помогают семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

По словам руководителя благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, в России каждый год около 4 тысяч родителей отказываются от детей, 40 тысяч лишаются родительских прав, но в большинстве случаев семьям можно было бы помочь и дети не оказались бы в детском доме.

"У нашего фонда есть приют «Теплый дом», который принимает мам с малышами, оставшихся без поддержки родственников и крыши над головой. Психолог, юрист, социальный работник оказывают женщинам комплексную помощь, помогая им справиться со сложной ситуацией и вернуться к самостоятельной жизни вместе с ребенком. 90% выпускниц нашего приюта благополучно растят своих детей", — отметила она.

Еще одной темой конференции станет профилактика семейного неблагополучия и домашнего насилия. Участники обсудят психологические техники оказания скорой помощи людям, пережившим тяжелые события. Специалисты также расскажут об опыте привлечения волонтеров и финансирования, о работе со СМИ.