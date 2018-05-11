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Чиновники пообещали отдать выходные пособия работникам ПАТП Орла
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Чиновники пообещали отдать выходные пособия работникам ПАТП Орла 

РИА 57 52 минуты назад
Фото: РИА 57
В администрации Орла прокомментировали ситуацию, сложившуюся с выплатами выходного пособия работникам обанкротившегося автотранспортного предприятия.
МУ ПАТП-1 было объявлено банкротом 15 января этого года. Работников предприятия уволили 2 февраля не выплатив зарплату за два месяца и выходные пособия. Конкурсному управляющему требовалось время для продажи имущества предприятия для того, чтобы рассчитаться с сотрудниками.
— Для того, чтобы помочь людям, потерявшим работу, городская и региональные власти изыскали в своих бюджетах финансы, необходимые для погашения долгов по зарплате и выплате выходных пособий. Были приняты и различные меры по трудоустройству людей, — сообщает пресс-служба администрации города.
С МУП «Орёлводоканал» был заключен договор переуступки долга. Работникам была выплачена зарплата за декабрь, январь и один день февраля. Выходное пособие за март выплачено не было.
Выплаты должен был осуществить конкурсный управляющий, который не смог найти средства. Он предоставил 7 мая в администрацию Орла на собрании кредиторов справку о задолженности перед 78 бывшими работниками ПАТП-1.
В администрации Орла заявили, что это повторение ситуации февраля. Чтобы поддержать уволенных людей, накануне, 10 мая, вновь был заключен договор переуступки долга с «Орелводоканалом». На оформление договоров с экс-работниками ПАТП-1 необходимо несколько дней. В администрации Орла пообещали, что выплаты работникам ПАТА начнутся на следующей неделе.
В управлении муниципального имущества и землепользования отметили, что сумма долга составляет 1 млн 232 тыс. 358 рублей.
Напомним, накануне работники предприятия написали коллективное обращение, в котором заявили, что власти не выполнили свое обещание по выплатам. Депутат Косогов разместил обращение на своей странице в социальных сетях и направил официальный запрос в прокуратуру Орловской области.
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