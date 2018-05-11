ЕЦБ: рост торгового протекционизма повредит глобальной экономике

Франкфурт, 11 мая / Синьхуа / — Новые пошлины США создают угрозу росту глобальной экономики, а вызванные протекционизмом риски скажутся на инвестиционных решениях и окажут еще большее влияние на глобальную экономическую деятельность. Об этом говорится в докладе Европейского центрального банка /ЕЦБ/, опубликованном в четверг.

В коммюнике отмечается, что новые пошлины США затронут только 2 проц товаров американского импорта и китайского экспорта, на которые приходится менее 0,5 проц мировой торговли. Судя по этому, непосредственное их влияние не будет велико, однако эскалация торговой напряженности и значительный рост угрозы разворота глобализации могут повлиять на инвестиционные решения разных стран мира.

В коммюнике подчеркивается, что резкая эскалация торговой напряженности может повредить глобальной торговой деятельности и процессу устойчивого восстановления экономики. Если США значительно повысят импортные пошлины в отношении всех торговых партнеров, а последние примут ответные меры, динамика глобальной торговли будет снижаться, а это серьезно повлияет на сами Соединенные Штаты. Рост цен на импортные товары увеличит производственную себестоимость и снизит покупательскую способность семей, что в конечном итоге скажется на потреблении, инвестициях и занятости. Кроме того, экономическая неопределенность также усилит потрясение на глобальных финансовых рынках. —0—