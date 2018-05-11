Ещё
ЕЦБ: рост торгового протекционизма повредит глобальной экономике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕЦБ: рост торгового протекционизма повредит глобальной экономике 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Франкфурт, 11 мая /Синьхуа/ — Новые пошлины США создают угрозу росту глобальной экономики, а вызванные протекционизмом риски скажутся на инвестиционных решениях и окажут еще большее влияние на глобальную экономическую деятельность. Об этом говорится в докладе Европейского центрального банка /ЕЦБ/, опубликованном в четверг.
В коммюнике отмечается, что новые пошлины США затронут только 2 проц товаров американского импорта и китайского экспорта, на которые приходится менее 0,5 проц мировой торговли. Судя по этому, непосредственное их влияние не будет велико, однако эскалация торговой напряженности и значительный рост угрозы разворота глобализации могут повлиять на инвестиционные решения разных стран мира.
В коммюнике подчеркивается, что резкая эскалация торговой напряженности может повредить глобальной торговой деятельности и процессу устойчивого восстановления экономики. Если США значительно повысят импортные пошлины в отношении всех торговых партнеров, а последние примут ответные меры, динамика глобальной торговли будет снижаться, а это серьезно повлияет на сами Соединенные Штаты. Рост цен на импортные товары увеличит производственную себестоимость и снизит покупательскую способность семей, что в конечном итоге скажется на потреблении, инвестициях и занятости. Кроме того, экономическая неопределенность также усилит потрясение на глобальных финансовых рынках. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В сирийском Дамаске слышны звуки взрывов и работы системы ПВО Новый президент Коста-Рики Карлос Альварадо был приведен к присяге Сурабайско-Мадурский мост как наглядное свидетельство китайско-индонезийской дружбы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»28
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1310
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-200168
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»233
РФ ответила на вердикт о «компенсациях за Крым»76
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение