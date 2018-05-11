«Русал» отчитался о росте выручки в первом квартале 2018 года

В отчете отмечается, что увеличение выручки связано с динамикой цен на алюминий, стоимость тонны которого на Лондонской бирже металлов за год выросла на 16,75% — до 2,159 тысячи долларов.

Показатель скорректированной EBITDA за первые три месяца текущего года возрос на 20,4%, до 572 миллионов долларов.

Китае и ОК «Русал» — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии Южной Корее . В компании работает около 61 тысячи человек.