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«Русал» отчитался о росте выручки в первом квартале 2018 года
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«Русал» отчитался о росте выручки в первом квартале 2018 года 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Выручка ОК «Русал» в первом квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,5% и составила 2,744 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.
В отчете отмечается, что увеличение выручки связано с динамикой цен на алюминий, стоимость тонны которого на Лондонской бирже металлов за год выросла на 16,75% — до 2,159 тысячи долларов.
Показатель скорректированной EBITDA за первые три месяца текущего года возрос на 20,4%, до 572 миллионов долларов.
ОК «Русал» — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый «черный список» (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской «Русал» и En+. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами
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