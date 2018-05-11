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Наркоторговцы пытались ввезти в США 6 тонн кокаина
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Наркоторговцы пытались ввезти в США 6 тонн кокаина 

Российская Газета 49 минут назад
За полтора месяца корабли Береговой охраны США изъяли у контрабандистов почти 6 тонн кокаина, за которые на «черном рынке» дали бы 180 миллионов долларов.
Наркотик был перехвачен в восточной части Тихого океана у побережья Центральной и Южной Америки, а также Мексики, сообщает ТАСС. В операции участвовали три патрульных корабля.
"Каждый день злоумышленники пытаются по морю доставить в США крупные партии наркотиков. Только один патрульный катер за три недели остановил три плавсредства, на борту которых находились 2 тонны кокаина", — рассказал командир корабля Марк Федор.
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