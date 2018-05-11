Наркоторговцы пытались ввезти в США 6 тонн кокаина

За полтора месяца корабли Береговой охраны США изъяли у контрабандистов почти 6 тонн кокаина, за которые на «черном рынке» дали бы 180 миллионов долларов.

Наркотик был перехвачен в восточной части Тихого океана у побережья Центральной и Южной Америки, а также Мексики , сообщает ТАСС . В операции участвовали три патрульных корабля.

"Каждый день злоумышленники пытаются по морю доставить в США крупные партии наркотиков. Только один патрульный катер за три недели остановил три плавсредства, на борту которых находились 2 тонны кокаина", — рассказал командир корабля Марк Федор.