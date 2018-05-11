Форвард Шалунов считает поражение от сборной Чехии хорошим уроком

"Сегодня серьезный противник играл против нас. Надеюсь, результат послужит нам хорошим уроком", — цитирует Шалунова официальный сайт Федерации хоккея России

"Чего не хватило сборной России? Нацеленности на ворота. Мы хорошо настроились на игру, но где-то нам чуть-чуть не везло. Просто надо было забивать свои моменты", — добавил хоккеист.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что российской сборной повезло в матче меньше, чем команде Чехии.