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Форвард Шалунов считает поражение от сборной Чехии хорошим уроком
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Форвард Шалунов считает поражение от сборной Чехии хорошим уроком 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форвард сборной России по хоккею Максим Шалунов заявил, что поражение от команды Чехии в матче четвертого тура чемпионата мира станет хорошим уроком для россиян, передает "Советский спорт".
"Сегодня серьезный противник играл против нас. Надеюсь, результат послужит нам хорошим уроком", — цитирует Шалунова официальный сайт Федерации хоккея России.
"Чего не хватило сборной России? Нацеленности на ворота. Мы хорошо настроились на игру, но где-то нам чуть-чуть не везло. Просто надо было забивать свои моменты", — добавил хоккеист.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что российской сборной повезло в матче меньше, чем команде Чехии.
Россияне уступили чехам в овертайме со счетом 3:4. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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